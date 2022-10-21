В Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей начал работать Единый инфоцентр
Информационный центр для приехавших из Херсонской и Запорожской областей жителей открыли на базе одной из здравниц города-курорта.
По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева, организовать работу центра поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме вопросов бытового характера, в центре должно быть созданы все условия для оформления документов, предоставления информации о трудоустройстве и услуг без посещения инстанций. Замглавы региона подчеркнул, что в инфоцентре все централизовано и оптимизировано в одном здании.
Жители Херсонской и Запорожской областей тут же могут получить помощь с оформлением документов у специалистов миграционной службы. Сразу на месте делают фотоснимки для паспорта. В инфоцентре работают нотариус, переводчик, сотрудники управления соцзащиты помогают оформить выплаты. К санаторию прибыл мобильный пункт Сбербанка. В центре находятся специалисты управления образования, отдела по делам несовершеннолетних и других подразделений мэрии.
Жители Херсонской и Запорожской областей могут получить консультации у специалистов Центра занятости и пообщаться с представителями предприятий, где в данный момент есть вакансии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского каря.
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