В Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей начал работать Единый инфоцентр

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Информационный центр для приехавших из Херсонской и Запорожской областей жителей открыли на базе одной из здравниц города-курорта.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева, организовать работу центра поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме вопросов бытового характера, в центре должно быть созданы все условия для оформления документов, предоставления информации о трудоустройстве и услуг без посещения инстанций. Замглавы региона подчеркнул, что в инфоцентре все централизовано и оптимизировано в одном здании.

Жители Херсонской и Запорожской областей тут же могут получить помощь с оформлением документов у специалистов миграционной службы. Сразу на месте делают фотоснимки для паспорта. В инфоцентре работают нотариус, переводчик, сотрудники управления соцзащиты помогают оформить выплаты. К санаторию прибыл мобильный пункт Сбербанка. В центре находятся специалисты управления образования, отдела по делам несовершеннолетних и других подразделений мэрии.

Жители Херсонской и Запорожской областей могут получить консультации у специалистов Центра занятости и пообщаться с представителями предприятий, где в данный момент есть вакансии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского каря.

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