Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей начал работать Единый инфоцентр

Общество
21.10.2022 09:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-dlya-zhitelej-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastej-nachal-rabotat-edinyj-infotsentr
В Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей начал работать Единый инфоцентр
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Информационный центр для приехавших из Херсонской и Запорожской областей жителей открыли на базе одной из здравниц города-курорта.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Игоря Чагаева, организовать работу центра поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Кроме вопросов бытового характера, в центре должно быть созданы все условия для оформления документов, предоставления информации о трудоустройстве и услуг без посещения инстанций. Замглавы региона подчеркнул, что в инфоцентре все централизовано и оптимизировано в одном здании.

Жители Херсонской и Запорожской областей тут же могут получить помощь с оформлением документов у специалистов миграционной службы. Сразу на месте делают фотоснимки для паспорта. В инфоцентре работают нотариус, переводчик, сотрудники управления соцзащиты помогают оформить выплаты. К санаторию прибыл мобильный пункт Сбербанка. В центре находятся специалисты управления образования, отдела по делам несовершеннолетних и других подразделений мэрии.

Жители Херсонской и Запорожской областей могут получить консультации у специалистов Центра занятости и пообщаться с представителями предприятий, где в данный момент есть вакансии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского каря.

Читайте также: Краснодарский край уже принял 3,2 тыс. жителей Херсонской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Госдуму внесли пакет законопроектов о борьбе с ЛГБТ-пропагандой
  5. На Крымском мосту начали демонтаж поврежденных пролетов
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях