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Кондратьев: Краснодарский край уже принял 3,2 тыс. жителей Херсонской области

Общество
20.10.2022 14:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-uzhe-prinyal-3-2-tys-zhitelej-hersonskoj-oblasti
Кондратьев: Краснодарский край уже принял 3,2 тыс. жителей Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев 20 октября сообщил о том, что Кубань продолжает принимать жителей Херсонской области. В здравницах региона разместили более 3 тыс. 200 человек.

Глава региона отметил, что всех приезжающих размещают в здравницах — там созданы пункты временного проживания. Жители Херсонской области прибывают поездом организованными группами. Их встречают на вокзале и размещают в основном в Анапе.

«Для людей там созданы комфортные условия, питание. Кроме того, оказываем необходимую помощь, помогаем с восстановлением документов, а всем желающим – с трудоустройством», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Власти Кубани находятся в тесном взаимодействии с властями Республики Крым, координируют отправку людей. На Кубани готовы принять людей, которые едут на автомобилях. Для них также подготовили места размещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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