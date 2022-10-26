В Анапе организовали кружки и клубы для детей из Херсонской и Запорожской областей
Культура
26.10.2022 11:50
Для детей из Херсонской и Запорожской областей на базе одной из здравниц Анапы, где находится пункт временного размещения, проводят ежедневные творческие занятия.
Для школьников разных возрастов работники культуры и волонтеры организовали занятия по хореографии, ИЗО и вокалу. Открыли декоративно-прикладную студию и подростковый клуб. Для знакомства детей с местным колоритом в программу включили кубанские народные песни и танцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край принял уже более 7,7 тыс. жителей Херсонской области. В школы Анапы пошли более 500 детей из новых регионов РФ.
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