В Анапе организовали кружки и клубы для детей из Херсонской и Запорожской областей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для детей из Херсонской и Запорожской областей на базе одной из здравниц Анапы, где находится пункт временного размещения, проводят ежедневные творческие занятия.

Для школьников разных возрастов работники культуры и волонтеры организовали занятия по хореографии, ИЗО и вокалу. Открыли декоративно-прикладную студию и подростковый клуб. Для знакомства детей с местным колоритом в программу включили кубанские народные песни и танцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край принял уже более 7,7 тыс. жителей Херсонской области. В школы Анапы пошли более 500 детей из новых регионов РФ.