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Краснодарский край принял уже более 7,7 тыс. жителей Херсонской области

Общество
25.10.2022 13:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-prinyal-uzhe-bolee-7-7-tys-zhitelej-hersonskoj-oblasti
Краснодарский край принял уже более 7,7 тыс. жителей Херсонской области
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителей нового региона России размещают в здравницах Анапы — 7,2 тыс. человек, Темрюкского района — около 400 человек и Геленджика — более 60 человек.

В городах пребывания для жителей Херсонской области работают информационные центры. Специалисты помогают прибывшим людям оформить необходимые документы.

Жители Херсонской области приезжают на Кубань на поездах и личных автомобилях. Их встречают на вокзалах и консультируют на специальном посту около Крымского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе жителям Херсонской области вручили первые жилищные сертификаты.

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