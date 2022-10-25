Краснодарский край принял уже более 7,7 тыс. жителей Херсонской области
Общество
25.10.2022 13:42
Жителей нового региона России размещают в здравницах Анапы — 7,2 тыс. человек, Темрюкского района — около 400 человек и Геленджика — более 60 человек.
В городах пребывания для жителей Херсонской области работают информационные центры. Специалисты помогают прибывшим людям оформить необходимые документы.
Жители Херсонской области приезжают на Кубань на поездах и личных автомобилях. Их встречают на вокзалах и консультируют на специальном посту около Крымского моста, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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