В Анапе жителям Херсонской области вручили первые жилищные сертификаты

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани начали выдавать жилищные сертификаты жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Это первые в РФ сертификаты, выданные по таким основаниям.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась вручил сертификаты двум многодетным семьям. У Ирины Качур — шестеро детей, у Марии Деминой — семеро.

«Уверен, что эти сертификаты помогут вам приобрести жилье и в нем всегда будут уют и счастье. Помимо жилищного сертификата, в соответствии с решением Правительства также будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тыс. руб. на каждого члена семьи. Эта задача также будет выполнена», — отметил Игорь Галась.

Многодетные матери поблагодарили регион за помощь, отметив, что они чувствуют себя членами большой семьи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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