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В Анапе жителям Херсонской области вручили первые жилищные сертификаты

Общество
22.10.2022 16:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-zhitelyam-hersonskoj-oblasti-vruchili-pervye-zhilishhnye-sertifikaty
В Анапе жителям Херсонской области вручили первые жилищные сертификаты
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани начали выдавать жилищные сертификаты жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Это первые в РФ сертификаты, выданные по таким основаниям. 

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась вручил сертификаты двум многодетным семьям. У Ирины Качур — шестеро детей, у Марии Деминой — семеро.

«Уверен, что эти сертификаты помогут вам приобрести жилье и в нем всегда будут уют и счастье. Помимо жилищного сертификата, в соответствии с решением Правительства также будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тыс. руб. на каждого члена семьи. Эта задача также будет выполнена», — отметил Игорь Галась.

Многодетные матери поблагодарили регион за помощь, отметив, что они чувствуют себя членами большой семьи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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