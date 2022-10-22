В санаториях Краснодарского края приняли более 5,5 тыс. жителей Херсонской области

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На 22 октября в здравницах Кубани разместили уже более 5,5 тыс. жителей Херсонской области, вынужденно покинувших свои дома.

Приехавшим гражданам помогают волонтеры, сотрудники администрации, управления соцзащиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости.

Жителей Херсонской области, которые прибывают на поездах организованными группами, встречают на вокзале и отвозят к местам размещения. Тех, кто едет самостоятельно на автомобилях, направляют на специальный консультативный пост. Там люди проходят регистрацию, сотрудники администрации объясняют, куда ехать и где их могут разместить.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе для жителей Херсонской и Запорожской областей работает Единый инфоцентр. Там прибывающие граждане могут получить помощь с оформлением документов. Сразу на месте делают фотоснимки для паспорта. В инфоцентре работают нотариус, переводчик, а сотрудники управления соцзащиты помогают оформить выплаты.