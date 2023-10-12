В школе Анапы во время урока произошел пожар из-за короткого замыкания проводки

Возгорание проводки произошло в одном из классов в школе № 2, которая находится на улице Крымской напротив мэрии города-курорта.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи, сделанной одним из учеников видно, что загорелась электрическая проводка около доски в одном из учебных кабинетов. В момент возгорания в классе шел урок, в помещении находилось около 20 учеников.

Возгорание потушили до прибытия пожарных подразделений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о произошедшем уточняется.

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