Житель Белоглинского района спас из горящего дома 3-летнего ребенка

По данным СМИ, пожар произошел 11 октября в одном из частных домов на улице Соболя на селе Новопавловка.

Пожар заметил местный житель и поспешил соседям на помощь. Во дворе мужчина увидел 5-летнего ребенка, который пытался открыть дверь в дом. Ребенок сказал, что в доме загорелась кровать, внутри осталась его 3-летняя сестра, а входную дверь заклинило.

Мужчина разбил окно и вынес девочку на улицу из задымленной комнаты, после чего вызвал пожарных. Матери детей во время возникновения пожара дома не было. Она вернулась, когда пожарные уже потушили огонь, сообщает Telegram-канал газеты «Белоглинские вести».

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