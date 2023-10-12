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Причиной пожара в школе Анапы стал удлинитель для ноутбука

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/prichinoj-pozhara-v-shkole-anapy-stal-udlinitel-dlya-noutbuka
Причиной пожара в школе Анапы стал удлинитель для ноутбука
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Пожар произошел днем 12 октября в школе № 2 города-курорта. По факту произошедшего Анапская межрайонная прокуратура начала проводить проверку.

Предварительно установили, что пожар произошел из-за удлинителя от ноутбука. По информации госпожнадзора, эвакуация детей из школы проведена вовремя и надлежащим образом.

«С точки зрения пожарной безопасности: что за ноутбук, откуда, были ли у него какие-то предпосылки к возгоранию, а также что за удлинитель использовался в школе — этому дадут оценку в том числе и органы прокуратуры», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание проводки произошло в одном из классов в школе № 2, которая находится на улице Крымской в Анапе. Пожар потушили до прибытия МЧС.

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