Причиной пожара в школе Анапы стал удлинитель для ноутбука

Пожар произошел днем 12 октября в школе № 2 города-курорта. По факту произошедшего Анапская межрайонная прокуратура начала проводить проверку.

Предварительно установили, что пожар произошел из-за удлинителя от ноутбука. По информации госпожнадзора, эвакуация детей из школы проведена вовремя и надлежащим образом.

«С точки зрения пожарной безопасности: что за ноутбук, откуда, были ли у него какие-то предпосылки к возгоранию, а также что за удлинитель использовался в школе — этому дадут оценку в том числе и органы прокуратуры», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание проводки произошло в одном из классов в школе № 2, которая находится на улице Крымской в Анапе. Пожар потушили до прибытия МЧС.