В Северском районе выгорело 19 га леса вблизи станицы Азовской
Термоточку в лесу вблизи станицы Азовской обнаружили 27 февраля около 12:40.
На место выехала бригада Крымского филиала в составе трех человека и одной единицы техники. Прибыв на место в 13:20, они обнаружили возгорание. Примерная площадь пожара составляла 1 га.
В 18:00 пожар локализовали на площади 19 га. В тушении участвуют 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы станице Азовской нет, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.
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В 21:15 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стал переход огня с сопредельной территории.
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