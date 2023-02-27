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В Северском районе выгорело 19 га леса вблизи станицы Азовской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-vygorelo-19-ga-lesa-vblizi-stanitsy-azovskoj
В Северском районе выгорело 19 га леса вблизи станицы Азовской
Фото t.me/krd_klpc

Термоточку в лесу вблизи станицы Азовской обнаружили 27 февраля около 12:40.

На место выехала бригада Крымского филиала в составе трех человека и одной единицы техники. Прибыв на место в 13:20, они обнаружили возгорание. Примерная площадь пожара составляла 1 га.

В 18:00 пожар локализовали на площади 19 га. В тушении участвуют 43 человека и 12 единиц техники. Угрозы станице Азовской нет, сообщает краевой лесопожарный центр в Telegram.

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В 21:15 пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания стал переход огня с сопредельной территории.

Читайте также: в Темрюкском районе вблизи станицы Голубицкой днем 27 февраля загорелись плавни. В настоящее время локализованы очаги со стороны станицы Голубицкой, под контролем остается один очаг в Ахтанизовском лимане.

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