Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Северском районе после дождя поднялся уровень воды в реке Шебш

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-posle-dozhdya-podnyalsya-uroven-vody-v-reke-shebsh
В Северском районе после дождя поднялся уровень воды в реке Шебш
Фото t.me/andreidoroshevskii

Специалисты зафиксировали 19 февраля подъем воды в Шебше до опасных отметок. Это произошло в результате обильных дождей и таяния снега в горах.

В Северском районе за сутки выпал 21 мм осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Муниципальные спасатели и сотрудники администрации разбирают затор из веток возле моста через Шебш в станице Григорьевской. Работы планируют завершить к концу дня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее напряженная ситуация в связи с прошедшими дождями складывается в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Еще в течение трех дней в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Уничтоженный вредителем самшит впервые начал самовосстанавливаться в нацпарке Сочи
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
  5. В Краснодаре зритель сделал предложение возлюбленной после спектакля в драмтеатре
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях