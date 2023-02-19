В Северском районе после дождя поднялся уровень воды в реке Шебш
Происшествия
19.02.2023 14:14
Специалисты зафиксировали 19 февраля подъем воды в Шебше до опасных отметок. Это произошло в результате обильных дождей и таяния снега в горах.
В Северском районе за сутки выпал 21 мм осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Муниципальные спасатели и сотрудники администрации разбирают затор из веток возле моста через Шебш в станице Григорьевской. Работы планируют завершить к концу дня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее напряженная ситуация в связи с прошедшими дождями складывается в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Еще в течение трех дней в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.
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