В Северском районе после дождя поднялся уровень воды в реке Шебш

Специалисты зафиксировали 19 февраля подъем воды в Шебше до опасных отметок. Это произошло в результате обильных дождей и таяния снега в горах.

В Северском районе за сутки выпал 21 мм осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Муниципальные спасатели и сотрудники администрации разбирают затор из веток возле моста через Шебш в станице Григорьевской. Работы планируют завершить к концу дня, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», наиболее напряженная ситуация в связи с прошедшими дождями складывается в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Еще в течение трех дней в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 м/с.