В Северском районе начали принимать документы от пострадавших при атаке БПЛА

Документы для предоставления выплаты жителям, пострадавшим из-за атаки беспилотников, принимают в поселке Афипском. Там во время атаки БПЛА пострадали 17 домов.

Комиссии по оценке ущерба завершили работу в муниципалитете. На территории населенного пункта ввели локальный режим ЧС – это необходимо для предоставления выплат из бюджета.

В большинстве пострадавших домов выбиты стекла, в некоторых повреждены крыша или двери. В одном здании образовались трещины на потолке. Повреждены хозяйственные постройки. Сумма выплат составит по 15 тыс. рублей на одного человека.

Заявления на выплаты принимают в администрации городского поселения поселка на улице Калинина, 44, телефон 8(86166)3-30-88. Также муниципалитет поможет жителям в уборке территорий домовладений, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семь частных домовладений пострадали при атаке БПЛА в Северском районе. На одном из участков возник пожар, его оперативно потушили. В пяти частных домах выбило стекла в окнах. Так, 11 объектов пострадали в результате атаки украинских БПЛА 14 декабря.

