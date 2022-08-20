В Севастополе вновь сработала система ПВО

В Севастополе вновь сработала система ПВО

О срабатывании системы противовоздушной обороны сообщил вечером 20 августа губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», — призвал Развожаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотник утром 20 августа атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Кроме того, система противовоздушной обороны сработала в Севастополе вечером 19 августа.