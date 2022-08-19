В Севастополе из-за вражеских беспилотников сработала система ПВО

Кадр из видео t.me/rian_crimea

Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе вечером 19 августа. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Он сообщил, что целью системы противовоздушной обороны стали беспилотники, и призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие.

«Нахожусь на рабочем месте в Правительстве. Как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», — написал Развозжаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее 19 августа системы ПВО сработали в Евпатории.