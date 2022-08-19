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В Евпатории сработала система противовоздушной обороны

Происшествия
19.08.2022 20:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-evpatorii-srabotala-sistema-protivovozdushnoj-oborony
В Евпатории сработала система противовоздушной обороны

Об этом вечером 19 августа в соцсетях сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Причины срабатывания системы ПВО не уточняются.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал Крючков в Telegram.

В соцсетях появились кадры предположительно из Евпатории, на которых видна работа систем ПВО. Очевидцы, по их словам, видели минимум две вспышки в небе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее системы ПВО сработали в Керчи.

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