В Евпатории сработала система противовоздушной обороны
Происшествия
19.08.2022 20:58
Об этом вечером 19 августа в соцсетях сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Причины срабатывания системы ПВО не уточняются.
«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», — написал Крючков в Telegram.
В соцсетях появились кадры предположительно из Евпатории, на которых видна работа систем ПВО. Очевидцы, по их словам, видели минимум две вспышки в небе.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее системы ПВО сработали в Керчи.
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