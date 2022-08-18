В Керчи сработали системы противовоздушной обороны
Об этом вечером 18 августа сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Причины срабатывания системы ПВО не уточняются.
«Предварительно в Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», — написал Крючков в Telegram.
Он также добавил, что со стороны Украины началась массированная информационная кампания против крымчан. Неизвестные создают в соцсетях и мессенджерах провокационные группы.
Крючков попросил жителей Крыма верить только информации из официальных СМИ.
В соцсетях публикуют видео предположительно из Керчи, на которых видна работа систем ПВО.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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