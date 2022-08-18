В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы
Происшествия
18.08.2022 20:54
Пожар на военном складе около села Тимоново произошел вечером 18 августа. О его причинах пока не сообщается.
«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины пожара устанавливают.
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