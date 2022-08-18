В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы

Видео t.me/bbbreaking

Пожар на военном складе около села Тимоново произошел вечером 18 августа. О его причинах пока не сообщается.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины пожара устанавливают.

Читайте также: в Крыму из-за взрыва на складе боеприпасов эвакуировали 3 тыс. человек.