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В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, слышны взрывы

Происшествия
18.08.2022 20:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorodskoj-oblasti-zagorelsya-sklad-s-boepripasami-slyshny-vzryvy
Видео t.me/bbbreaking

Пожар на военном складе около села Тимоново произошел вечером 18 августа. О его причинах пока не сообщается.

«По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние», — написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Причины пожара устанавливают.

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