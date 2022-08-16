В Крыму из-за взрыва на складе боеприпасов эвакуировали 3 тыс. человек

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Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Взрыв на военном складе в Джанкойском районе произошел утром 16 августа.

«Эвакуированы более 3 тыс. человек из населенных пунктов Майское и Азовское. Размещены в ряде ПВР, в основном в школах», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что в пунктах временного размещения находится 121 человек, в том числе более 20 детей. Остальные уехали к родственникам.

Аксенов рассказал, что еще около 20 человек остаются в подвалах жилых домов в зоне эвакуации. В основном, это пожилые люди, которые не хотят уезжать.

В результате взрыва в Джанкойском районе повреждены несколько частных дома, некоторые из них сгорели, сообщает ТАСС.

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