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В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rzhd-zayavili-chto-v-2023-godu-rekonstruirovat-vokzal-krasnodar-1-ne-budut
В РЖД заявили, что в 2023 году реконструировать вокзал Краснодар-1 не будут
Фото вокзала "Краснодар-1"

Реконструкцию вокзала начали планировать еще в 2018 году. Ремонт должны были завершить в 2020-2021 годах, но собственник даже не сделал проектную документацию.

В связи с этим администрация Краснодарского края подала иск к РЖД, суд обязал компанию отреставрировать фасад здания и дал на разработку проекта полгода. Однако в РЖД сообщили, что проектирование реконструкции не запланировано.

«В текущем году финансирование проектных работ по реконструкции вокзального комплекса не предусмотрено», — цитирует сообщение пресс-службы РЖД «Комсомольская правда — Кубань».

В компании также добавили, что несмотря на то, что модернизация и проект реконструкции сейчас не готовятся, РЖД выполняет работы по поддержанию здания в надлежащем состоянии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 2023 года арбитражный суд Москвы обязал ОАО «Российские железные дороги» в течение года выполнить все работы в рамках проекта реконструкции. У сторон есть месяц, чтобы обжаловать решение суда. В противном случае оно вступит в законную силу.

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