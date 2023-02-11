Суд обязал «РЖД» отреставрировать фасад железнодорожного вокзала «Краснодар-1»

Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по иску администрации Краснодарского края.

Ранее власти Кубани уточнили, что собственником вокзала «Краснодар-1» является ОАО «РЖД». В обязанности компании входит поддержание транспортного объекта в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

Согласно охранным требованиям, «РЖД» были обязаны провести реставрацию фасадов зданий вокзала и установить информационную надпись, но компания до сих пор это не сделала. В связи с этим в октябре 2021 года Октябрьский районный суд Краснодара привлек «РЖД» к административной ответственности.

Арбитражный суд Москвы после рассмотрения материалов дела обязал ОАО «Российские железные дороги» в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу разработать проект реставрации фасадов зданий на краснодарском ж/д вокзале, а в течение года выполнить все работы в рамках проекта. Однако решение суда пока не вступило в законную силу. Его можно обжаловать в течение месяца.

Кроме того, при рассмотрение этого дела суд обязал «РЖД» установить необходимую информационную надпись на железнодорожной станции Кавказская в Кропоткине, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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