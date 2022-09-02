На вокзалах Краснодара и Сочи появились фандоматы
Общество
02.09.2022 13:40
РЖД продолжает развивать сеть фандоматов на российских вокзала на фоне популярности их использования на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге.
На днях компания установила еще 14 фандоматов на вокзалах. В том числе, они появились в Краснодаре, Сочи, Казани и Нижнем Новгороде. Всего на российских вокзалах сейчас работает 26 таких устройств.
Использовать фандомат может каждый желающий. Для этого нужно опустить пустую алюминиевую банку или пластиковую бутылку в автомат. Он прессует тару для дальнейшей переработки. Пользователям фандоматов начисляют бонусы, которые можно потратить в некоторых магазинах.
В дальнейшем сеть фандоматов на вокзалах России будут расширять, сообщает пресс-служба РЖД.
Читайте также: в Сочи на пляже «Маяк» установили фандомат.
Популярные новости
- Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Центробанке рассказали, что валютные счета россиян стали «де-факто рублевыми»
- Движение общественного транспорта Краснодара теперь доступно на 2ГИС