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На вокзалах Краснодара и Сочи появились фандоматы

Общество
02.09.2022 13:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vokzalah-krasnodara-i-sochi-poyavilis-fandomaty
На вокзалах Краснодара и Сочи появились фандоматы
Фото пресс-службы РЖД

РЖД продолжает развивать сеть фандоматов на российских вокзала на фоне популярности их использования на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге.

На днях компания установила еще 14 фандоматов на вокзалах. В том числе, они появились в Краснодаре, Сочи, Казани и Нижнем Новгороде. Всего на российских вокзалах сейчас работает 26 таких устройств.

Использовать фандомат может каждый желающий. Для этого нужно опустить пустую алюминиевую банку или пластиковую бутылку в автомат. Он прессует тару для дальнейшей переработки. Пользователям фандоматов начисляют бонусы, которые можно потратить в некоторых магазинах.

В дальнейшем сеть фандоматов на вокзалах России будут расширять, сообщает пресс-служба РЖД.

Читайте также: в Сочи на пляже «Маяк» установили фандомат.

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