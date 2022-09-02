На вокзалах Краснодара и Сочи появились фандоматы

Фото пресс-службы РЖД

РЖД продолжает развивать сеть фандоматов на российских вокзала на фоне популярности их использования на вокзалах в Москве и Санкт-Петербурге.

На днях компания установила еще 14 фандоматов на вокзалах. В том числе, они появились в Краснодаре, Сочи, Казани и Нижнем Новгороде. Всего на российских вокзалах сейчас работает 26 таких устройств.

Использовать фандомат может каждый желающий. Для этого нужно опустить пустую алюминиевую банку или пластиковую бутылку в автомат. Он прессует тару для дальнейшей переработки. Пользователям фандоматов начисляют бонусы, которые можно потратить в некоторых магазинах.

В дальнейшем сеть фандоматов на вокзалах России будут расширять, сообщает пресс-служба РЖД.

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