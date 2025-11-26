В Ростовской области 18-летний студент погиб, спасая людей во время атаки БПЛА

Атака украинских беспилотников на Таганрог в Ростовской области произошла ночью 25 ноября. В результате погибли 3 человека.

Один из погибших — студент Таганрогского металлургического колледжа. В вечер перед атакой БПЛА молодой человек задержался на работе. Домой он возвращался уже ночью 25 ноября, когда военные отражали атаку в небе над городом.

По дороге студент заметил горящий двухэтажный дом и бросился на помощь его жильцам. По словам матери парня, очевидцы говорят, что он начал выводить людей из горящего дома.

«В один момент в него прилетел обломок БПЛА. К сожалению, до приезда в больницу его сердце перестало биться», — рассказала мама молодого человека.

Женщина сообщила, что ждала сына домой и, почувствовав тревогу, позвонила участковому. Когда полицейский услышал фамилию молодого человека, с глубокими соболезнованиями сообщил, что он погиб, сообщает портал Donday.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», три человека погибли из-за атаки БПЛА на Ростовскую область. В 6:00 стало известно, что в Таганроге погиб один человек, количество пострадавших в городе и Неклиновском районе увеличилось до 13. Восемь из них госпитализировали, двое позднее скончались в больнице от полученных травм.

Уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Кубань и Ростовскую область возбудил Следственный комитет. СКР квалифицировал атаку беспилотников как террористический акт.

