В России утвердили список болезней, при которых нельзя служить по контракту

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно документу, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, в перечень заболеваний вошли ВИЧ, гепатит В, гепатит С, все формы активного туберкулеза, сахарный диабет первого типа, психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. Напоминаем, что для тех, кто решил стать военнослужащим по контракту, предусмотрена единовременная выплата в размере от 195 тыс. рублей. А жители Краснодарского края, решившие принять участие в СВО, дополнительно получат по 100 тыс. рублей. Предусмотрены многочисленные льготы как для военнослужащих, так и для членов их семей. Подробнее узнать о контрактной службе, выплатах, зарплате и льготах можно здесь

Поддержать свою страну в зоне СВО, записавшись на службу по контракту, можно лично — обратиться в военкомат по месту жительства или пункт отбора по контракту. Дистанционно — направить заявление через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Минобороны РФ.

• Военный комиссариат Краснодарского края: Краснодар, улица Гоголя, 72, 8 (861)-262-20-36;

• Пункт отбора по контракту в Краснодаре: улица Ярославская, 130, 8 (861)-258-35-40;

• Пункт отбора в Новороссийске: улица Видова, 167 А, 8 (8617)-26-13-02.

Горячая линия по вопросам поступления на службу по контракту — 117.

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