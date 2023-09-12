Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ 12 сентября сообщил, что за последние 6-7 месяцев 270 тыс. человек подписали контракты на службу в ВС РФ и добровольческих соединениях.

«Процесс продолжается. Ежедневно 1-1,5 тыс. человек приходят на подписание контракта», — сказал он.

Напоминаем, что для тех, кто решил стать военнослужащим по контракту, предусмотрена единовременная выплата в размере от 195 тыс. рублей. А жители Краснодарского края, решившие принять участие в СВО, дополнительно получат по 100 тыс. рублей. Предусмотрены многочисленные льготы как для военнослужащих, так и для членов их семей. Подробнее узнать о контрактной службе, выплатах, зарплате и льготах можно здесь.

Поддержать свою страну в зоне СВО, записавшись на службу по контракту, можно лично — обратиться в военкомат по месту жительства или пункт отбора по контракту. Дистанционно — направить заявление через «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте Минобороны РФ.

• Военный комиссариат Краснодарского края: Краснодар, улица Гоголя, 72, 8-(861)-262-20-36;

• Пункт отбора по контракту в Краснодаре: улица Ярославская, 130, 8-(861)-258-35-40;

• Пункт отбора в Новороссийске: улица Видова, 167 А, 8-(8617)-26-13-02.

Горячая линия по вопросам поступления на службу по контракту — 117.