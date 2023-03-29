Служба по контракту: как записаться, льготы и выплаты

Современную службу по контракту можно сравнить с обычной работой — суровой, со своими особенностями. Она осуществляется на добровольной основе. При этом военнослужащие-контрактники имеют серьезный социальный пакет, включающий многочисленные льготы как для них, так и для членов их семей.

Зарплата контрактника

Служба по контракту обеспечивает хорошую стабильную зарплату, денежные компенсации и поощрения. Все контрактники — участники СВО получают соответствующее продовольственное, вещевое и денежное обеспечение — от 195 тыс. рублей в месяц. Размер выплаты зависит от воинского звания, должности и выслуги лет.

Также при заключении контракта о прохождении военной службы на срок от 1 года мобилизованному полагается единовременная выплата в 195 тыс. рублей. При этом в Краснодарском крае отдельно установили региональную денежную выплату для каждого контрактника в 100 тыс. рублей.

Ежемесячный заработок военнослужащего может увеличиться с учетом поощрительных выплат. Так, при участии в наступательной операции контрактникам дополнительно выплачивают по 8 тыс. рублей за каждые сутки, по 50 тыс. рублей за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов, от 50 тыс. до 1 млн рублей за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

Социальный пакет для военнослужащих по контракту

Личные бонусы:

бесплатное трехразовое питание;

отсрочка от выплат по кредиту;

подъемное пособие в размере одного оклада на военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи, переехавшего на новое место военной службы;

право выхода на пенсию после выслуги 20 лет;

двухнедельный оплачиваемый отпуск не реже одного раза в полгода;

служебное жилье или компенсация за аренду;

собственное жилье за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему;

социальная программа реабилитации и адаптации (трудоустройство и предоставление жилья);

медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение лекарствами.

Кроме того, у контрактников есть право на страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета. К примеру, предоставляется единовременная выплата при ранении — 3 млн рублей, единовременное пособие при увольнении в связи с признанием негодным к военной службе вследствие военной травмы — более 3,1 млн рублей, единовременная страховая выплата при легком ранении — около 78 тыс. рублей.

При получении статуса ветерана боевых действий обеспечиваются следующие гарантии:

льготное обеспечение жильем;

первоочередное право на приобретение садовых земель и участков;

компенсация расходов в размере 50% на оплату жилых помещений;

внеконкурсное поступление в вузы;

преимущественное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных учреждений;

дополнительный неоплачиваемый отпуск до 35 дней;

увеличенная пенсия.

Поддержка семей контрактников

Члены семьи военнослужащего также имеют право получить отсрочку от выплат по кредиту. Для детей контрактников предусмотрены бюджетные места для обучения в вузах и бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях.

В случае гибели военнослужащего члены его семьи могут получить единовременные выплаты, предусмотренные Федеральными законами № 52 и № 306, а также Указом № 98 — от 3 млн до 5 млн рублей начисляется на основании каждого правового акта. Кроме того, предоставляются выплаты пенсий по потере кормильца в размере 50% от денежного довольствования военнослужащего, возмещают 60% ежемесячных расходов на оплату коммунальных платежей. Еще предусмотрено погашение кредитов, оформленных погибшими военнослужащими и их супругами.

Как поступить в Вооруженные силы РФ на службу по контракту?

Для этого надо лично обратиться в военкомат по месту жительства или пункт отбора по контракту. Либо можно направить заявление через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на официальном сайте Минобороны России.

– Военный комиссариат Краснодарского края: Краснодар, улица Гоголя, 72. 8-(861)-262-20-36;

– Пункт отбора в Новороссийске: улица Видова, 167 А, 8-(8617)-26-13-02;

– Пункт отбора по контракту в Краснодаре: Ярославская улица, 130, 8-(861)-258-35-40.

При подаче заявления через «Госуслуги» через два дня вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата или пункта отбора, а также списком необходимых документов. С перечнем документов для контрактной службы можно ознакомиться здесь.

При обращении в пункт отбора на военную службу по контракту нужно будет выполнить тесты для оценки профессиональной психологической пригодности к военной службе, пройти медкомиссию в военкомате и сдать нормативы по физической подготовке. Затем в установленный срок прийти в воинскую часть и заключить контракт о прохождении военной службы.

Критерии отбора

Категория здоровья : «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б);

: «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б); Возраст – от 18 лет;

– от 18 лет; Образование — не ниже основного общего (9 классов);

— не ниже основного общего (9 классов); Профпригодность — I, II, в исключительных случаях III категория. Категории присваивают при проведении психологического отбора.

— I, II, в исключительных случаях III категория. Категории присваивают при проведении психологического отбора. Физическая подготовка: выполнение минимальных требований в трех упражнениях — на силу, быстроту и выносливость.

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