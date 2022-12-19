В России не планируют вводить QR-коды из-за гриппа

Введение системы кодов, как при коронавирусе, не планируется, несмотря на высокую активность вирусов гриппа и ОРВИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Роспотребнадзоре не исключили возвращения QR-кодов из-за эпидемии гриппа. Однако в ведомстве эту информацию опровергли.

Эпидемиологическая ситуация по стране не требует ограничительных мер на федеральном уровне, сообщили в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», продажи лекарств от гриппа в российских аптеках выросли втрое. Всего за неделю гриппом и ОРВИ в стране заразились около 1,5 млн человек.