В России за неделю гриппом и ОРВИ заразились около 1,5 млн человек

Об этом 14 декабря рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время доклада президенту страны Владимиру Путину на совещании с членами правительства.

По данным Мурашко, за последнюю неделю в России зафиксировали около 1,5 млн случаев заболевания гриппом или ОРВИ. При этом доля гриппа составила более 50%. Около 40% заболевших — дети. Основная часть случаев заражения гриппом приходится на штамм H1N1.

Глава Минздрава подчеркнул, что в группе риска при заболевании гриппом находятся люди в возрасте старше 60 лет, с избыточным весом, с сахарным диабетом, а также беременные.

Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в стране стабильна. Количество пациентов на ИВЛ заметно снизилось в последнее время. В больницах развернули почти 20 тыс. коек. Стационары полностью обеспечены лекарствами, сообщает пресс-служба Правительства России.

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