Владимир Путин сделал прививку от гриппа

Об этом глава государства рассказал 14 декабря на совещании с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.

«Несколько дней назад я спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали: «Да, надо сделать». Вот, докладываю: вчера сделал», — сказал Владимир Путин, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Президент добавил, что после прививки от гриппа у него не было каких-либо побочных эффектов. Он посоветовал привиться всем коллегам, сообщает RT.

Кроме того, глава государства поручил продолжать иммунизацию населения, несмотря на окончание массовой кампании, и своевременно реагировать.

«У нас зима длинная, иммунизацию надо продолжать, людей надо защищать от всех болезней», — подчеркнул Путин.

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