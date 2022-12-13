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Более 180 случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-180-sluchaev-svinogo-grippa-vyyavili-v-krasnodarskom-krae
Более 180 случаев свиного гриппа выявили в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего с начала эпидемиологического сезона на Кубани зафиксировали 225 случаев гриппа. У более чем 80% заболевших выявили свиной грипп (А/Н1N1 swine/2009).

«Антиген вируса свиного гриппа входит в комплексные вакцины, применяемые в Российской Федерации. Обращаем внимание, что все заболевшие не были вакцинированы», — говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

На прошедшей неделе в регионе не зафиксировали превышения эпидемических порогов. В медучреждения с симптомами ОРВИ обратились более 4 тыс. пациентов. Из них дети до 14 лет составили 36% случаев.

При этом в Краснодаре недельный эпидпорог по гриппу превышен на 30,7%. Чаще всего болеют люди в возрасте от 15 лет.

Читайте также: число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре. Глава города отметил, что ситуация с заболеваемостью гриппом может развернуться непредсказуемо, и призвал горожан быть готовыми к любому развитию событий.

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