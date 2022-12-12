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Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-gospitalizirovannyh-s-grippom-i-orvi-rezko-vyroslo-v-krasnodare
Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ резко выросло в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом рассказал мэр краевого центра Евгений Наумов. Он добавил, что в Краснодаре продолжат масштабную кампанию по повышению коллективного иммунитета от гриппа.

«Как мне доложили, за последние несколько недель отмечается большое количество госпитализированных с гриппом и ОРВИ. В Краснодаре стали чаще болеть как дети, так и взрослые», — написал Наумов в Telegram.

Глава города отметил, что ситуация с заболеваемостью гриппом может развернуться непредсказуемо, и призвал горожан быть готовыми к любому развитию событий.

Наумов подчеркнул, что защититься от гриппа позволит активная вакцинация. Сейчас сделать прививку можно в любой поликлинике или мобильном пункте. Мэр поручил организовать выезды медиков на краснодарские предприятия.

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