Глава Роспотребнадзора предупредила о возможности летального исхода от свиного гриппа
Этот вариант гриппа наносит человеческому организму самый серьезный ущерб, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью.
«Да, грипп пришел в этом году всерьез. Самое неприятное в этой ситуации, что пришел именно тот вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью. Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического 2009 года», — сказала Попова.
Она отметила, что в 2009 году этот тип гриппа показал высокий потенциал распространения и вызвал пандемию. По словам главы Роспотребнадзора, свиной грипп вызывает большое количество осложнений, нередки и летальные исходы среди ослабленных людей, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что свиной грипп уже выявили в 74 регионах страны. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона в Краснодарском крае выявили 75 случаев гриппа. Тип А/Н1N1 swine/2009 составил более 80% случаев.
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