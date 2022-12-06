Иммунолог дал советы, как защититься от свиного гриппа
По данным Роспотребнадзора, свиной грипп выявили уже в 74 регионах России. На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла на 23,3%.
При этом на данный момент доля гриппа среди всех заболеваний с симптомами ОРВИ в РФ не доминирует, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«Сезон по гриппу будет очень высокий. Если вы не сделали прививку, обязательно нужно успеть вакцинироваться от гриппа хотя бы до середины декабря», — рассказал врач.
Он отметил, что при планировании вакцинации от гриппа необходимо учитывать, что иммунитет к заболеванию формируется в течение 2-3 недель.
Кроме того, иммунолог посоветовал соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Это поможет защититься не только от гриппа, но и от коронавируса, сообщает радио Sputnik.
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