Иммунолог дал советы, как защититься от свиного гриппа

По данным Роспотребнадзора, свиной грипп выявили уже в 74 регионах России. На прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла на 23,3%.

При этом на данный момент доля гриппа среди всех заболеваний с симптомами ОРВИ в РФ не доминирует, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сезон по гриппу будет очень высокий. Если вы не сделали прививку, обязательно нужно успеть вакцинироваться от гриппа хотя бы до середины декабря», — рассказал врач.

Он отметил, что при планировании вакцинации от гриппа необходимо учитывать, что иммунитет к заболеванию формируется в течение 2-3 недель.

Кроме того, иммунолог посоветовал соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах. Это поможет защититься не только от гриппа, но и от коронавируса, сообщает радио Sputnik.

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