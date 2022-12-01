В Краснодаре прививочную кампанию против гриппа продлили до середины декабря

Мобильные комплексы вакцинации от гриппа в краевой столице возобновят работу со 2 декабря.

Вакцинация бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. В настоящее время прививки от гриппа в краевой столице сделали 528 тыс. 282 человек. Среди них более 100 тыс. детей. Прививочная кампания против гриппа продлится до середины декабря.

Жители Краснодара могут бесплатно пройти одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа во всех городских поликлиниках. Прививочные кабинеты работают ежедневно.

Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова отметила, что показатель заболеваемости в городе находится на неэпидемическом уровне. Пик прогнозируется на конец декабря.

«Активно стал распространяться свиной грипп — серьезное инфекционное заболевание, он вызывает много осложнений, в том числе и тяжелых, включая вирусную пневмонию. Сейчас, во время подъема не только гриппа, но и других ОРВИ и продолжающейся циркуляции коронавируса, необходимо вакцинироваться. Вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений», — сказала Харламова.

Мобильные пункты вакцинации со 2 декабря будут работать по будням с 09:00 до 18:00 на Главной городской площади и на Красной, 35 в сквере имени Жукова.

В выходные дни с 09:00 до 17:00 прививки можно сделать в парке «Солнечный остров» на Трамвайной, 2 и в Чистяковской роще на улице Колхозной, 86, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Подробная информация размещена на сайте.

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