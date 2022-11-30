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Минькова: прививку против гриппа на Кубани сделали около 2,9 млн человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minkova-privivku-protiv-grippa-na-kubani-sdelali-okolo-2-9-mln-chelovek
Минькова: прививку против гриппа на Кубани сделали около 2,9 млн человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Анна Минькова 30 ноября провела совещание, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию в Краснодарском крае.

Замглавы региона отметила, что показатель заболеваемости в Краснодарском крае находится на неэпидемическом уровне.

«Однако сезон респираторно-вирусных заболеваний в разгаре, пик прогнозируем на конец декабря. Активно стал распространяться свиной грипп, который протекает тяжело и вызывает вирусную пневмонию. Никуда не ушел и коронавирус. Поэтому есть риск заразиться сразу двумя инфекциями. Вакцинация — лучшая защита от болезни. Сейчас на Кубани уже сделали прививку против гриппа около 2,9 млн человек», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Всего на Кубань поступило более 3,1 млн доз вакцины. На сегодняшний день план по вакцинации в регионе выполнили на 90%. Лидерами среди муниципалитетов, в которых привились наибольшее число жителей, стали Павловский, Славянский и Кореновский районы.

По словам министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, с начала года в крае зарегистрировали более 163 тыс. случаев заболевания ОРВИ и 477 случаев гриппа.

«Для того чтобы сохранять благополучную эпидситуацию в регионе, ежегодно необходимо прививать более 50% населения, тем самым создавая и поддерживая иммунную прослойку. Привитые люди болеют в 3-4 раза реже», — добавил глава минздрава Кубани.

По словам Анны Миньковой, в медорганизации направляют последнюю в этом году партию вакцины. Жители Кубани могут бесплатно привиться в поликлинике в любой день. Также одновременно можно поставить вакцины против гриппа и коронавируса. Для иммунизации против гриппа в медорганизациях сформировали около 1,3 тыс. прививочных бригад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре закрыли мобильные пункты вакцинации от гриппа.

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