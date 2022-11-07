В Краснодаре закрыли мобильные пункты вакцинации от гриппа
Бесплатную прививку от гриппа в Краснодаре можно сделать в городских поликлиниках. Для вакцинации необходим паспорт.
В настоящее время в прививочных кабинетах краснодарских поликлиник в наличии имеется эффективная и безопасная четырехвалентная вакцина. Перед прививкой проводится медосмотр для выявления возможных противопоказаний.
Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова напомнила, что прививки от гриппа показаны с шести месяцев.
«Прививочная кампания подходит к завершению, и передвижные мобильные пункты окончили прием. Прививочные кабинеты в поликлиниках продолжают работу. Вакцинация против гриппа проходит во всех детских и взрослых поликлиниках города. Вакцинация положена детям от шести месяцев. Вакцина есть в полном объеме», — сказала Харламова.
С информацией о вакцинации можно ознакомиться на сайте. Также в Telegram работает чат-бот, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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