В Краснодарском крае 7 ноября выявили 31 случай заболевания коронавирусом
Всего в России за сутки зафиксировали 4 тыс. 421 новый случай COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 944 пациента. Скончался 61 человек. Госпитализировали 496 пациентов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 31 человека — 22 женщин и 9 мужчин в возрасте от 2 до 94 лет. Выздоровели 44 пациента. Госпитализировали всего 1 человека. С 4 ноября в регионе никто не умер от COVID-19.
Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 10. В Динском районе 5 заболевших, в Тимашевском районе — 4, В Новороссийске, Армавире и Кавказском районе — по 2, в Сочи, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Мостовском, Гулькевичском и Успенском районах — по 1.
Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 97 пациентов. Двое из них в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 863 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
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