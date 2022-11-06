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В Краснодарском крае 6 ноября выявили 31 случай заболевания коронавирусом

Общество
06.11.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-6-noyabrya-vyyavili-31-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 6 ноября выявили 31 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 4 тыс. 566 новых случаев COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 735 пациентов. Скончались 62 человека. Госпитализировали 457 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 31 человека — 21 женщины и 10 мужчин в возрасте от 2 месяцев до 83 лет. Выздоровели 21 пациент. Госпитализировали 5 человек. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 16 человек. В Динском районе 5 заболевших, в Армавире и Анапе — по 2, в Сочи, Ленинградском, Калининском, Туапсинском, Красноармейском и Мостовском районах — по 1.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 104 пациента. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 872 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 5 ноября выявили 86 новых случаев COVID-19.

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