В Краснодарском крае 6 ноября выявили 31 случай заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 4 тыс. 566 новых случаев COVID-19. Выздоровели 5 тыс. 735 пациентов. Скончались 62 человека. Госпитализировали 457 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 31 человека — 21 женщины и 10 мужчин в возрасте от 2 месяцев до 83 лет. Выздоровели 21 пациент. Госпитализировали 5 человек. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от COVID-19.

Больше всего положительных тестов на коронавирус сдали в медучреждениях Краснодара — 16 человек. В Динском районе 5 заболевших, в Армавире и Анапе — по 2, в Сочи, Ленинградском, Калининском, Туапсинском, Красноармейском и Мостовском районах — по 1.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 104 пациента. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Амбулаторно лечатся 872 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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