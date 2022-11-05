В Краснодарском крае 5 ноября выявили 86 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 подтвердили у 43 женщин и 43 мужчин в возрасте до 87 лет. Среди заболевших пять детей. Самому младшему восемь месяцев. В России за сутки выявили 5 тыс. 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 67 заболевших.

В Краснодаре выявили 34 новых случая, в Абинском районе — 7, в Приморско-Ахтарском — 6, в Сочи — 4. В остальных муниципалитетах менее четырех заболевших.

Всего за все время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 340 тыс. 529 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 991.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 328 тыс. 704 человека. В том числе за последние сутки — 87. Не удалось спасти 11 тыс. 96 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три человека.

В стационарах с подозрением на COVID-19 остаются 97 человек, у всех диагноз лабораторно подтвержден. Амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 884 человека. В том числе 634 пациента с COVID-19 — на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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