В Краснодарском крае 4 ноября выявили 133 новых случая коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 подтвердили у 84 женщин и 49 мужчин в возрасте до 91 года. Среди заболевших 4 ноября шесть детей. Самому младшему пять месяцев.

Положительные тесты на коронавирус в Краснодаре получил 71 человек. В Тимашевском районе выявили семь новых случаев. По пять пациентов прибавилось в Каневском и Северском районах. В Сочи и Кавказском районе по четыре новых случая. В Динском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах — по три. По два жителя заболели в Новороссийске, Горячем Ключе, Белоглинском, Ейском, Лабинском, Староминском и Туапсинском районах. В Анапе, Геленджике, Белореченском, Выселковском, Калининском, Кореновском, Красноармейском, Крымском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах — по одному новому случаю заболевания.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 1 млн 56 тс. 931 человек. В лабораториях Кубани провели 7 млн 492 тыс. 511 исследований. Всего за все время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 340 тс. 443 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 990.

По данным краевого минздрава, за весь период выздоровели 328 тыс. 617 человек. В том числе за последние сутки 189. Летальных исходов 11 тыс. 96. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять пациентов.

В стационарах с подозрением на COVID-19 остаются 98 человек. У96 из них диагноз лабораторно подтвержден. Амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 895 человек. В том числе 634 человека с COVID-19 — на дому, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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