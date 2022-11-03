В Краснодарском крае 3 ноября выявили 113 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки заболели 6 тыс. 375 человека, госпитализировали 1 тыс. 235 пациентов, выписали 9 тыс. 774 заболевших. Число смертей составило 73.
В Краснодарском крае заболели 113 человек, выздоровели 128. Госпитализировали 19 пациентов, 1 заболевший скончался.
В Краснодаре выявили 34 случая, в Приморско-Ахтарском районе — 6, в Сочи, Белореченском, Каневском, Тимашевском и Тихорецком района — по 5. В остальных муниципалитетах выявили менее 5 случаев заражения или не выявили совсем.
За все время пандемии в крае выявили 340 тыс. 310 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 5987. За все время выздоровели 328 тыс. 428 человек. За все время скончались 11 тыс. 95 пациентов.
В стационарах лечатся 106 пациентов с COVID-19, на дому — 681. На ИВЛ находится 5 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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