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В Краснодарском крае 2 ноября зафиксировали 140 новых случаев коронавируса

Общество
02.11.2022 11:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-2-noyabrya-zafiksirovali-140-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 2 ноября зафиксировали 140 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 122 женщин и 18 мужчин в возрасте до 92 лет.

Положительные тесты на коронавирус в Краснодаре получили 60 жителей. По восемь новых случаев подтвердили в Сочи, Динском и Северском районах. Пять пациентов прибавилось в Горячем Ключе, четыре — в Ейском районе. По три новых случая зафиксировали в Армавире, Выселковском, Крымском, Кущевском, Мостовском, Славянском и Туапсинском районах. В Анапе, Новороссийске, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Кореновском и Новопокровском районах — по два. По одному положительному результату в Геленджике, Гулькевичском, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Успенском, Усть-Лабинском и Щербиновском муниципалитетах.

Новость дополняется.

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