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В Краснодарском крае 1 ноября выявили 83 случая COVID-19

Общество
01.11.2022 11:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-1-noyabrya-vyyavili-83-sluchaya-covid-19
В Краснодарском крае 1 ноября выявили 83 случая COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Коронавирусом заразились 44 женщины и 39 мужчин. Среди них четыре ребенка. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 90 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре — 28 человек. В Северском районе семь положительных тестов, в Тимашевском районе — пять. В остальных муниципалитетах менее пяти случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 340 тыс. 957 случаев COVID-19. Выздоровели 328 тыс. 123 человека. За последние сутки выписали 218 пациентов.

Скончались 11 тыс. 93 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся шесть человека. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 107 пациентов. На амбулаторном лечении — 1 тыс. 53 человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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