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В Краснодарском крае 31 октября выявили 61 случай заболевания коронавирусом

Общество
31.10.2022 11:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-31-oktyabrya-vyyavili-61-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 31 октября выявили 61 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 5 тыс. 781 новый случай COVID-19. Выздоровели 7 тыс. 73 пациента. Скончались 71 человек. Госпитализировали 491 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 61 человека — 38 женщин и 23 мужчин в возрасте от 2 до 79 лет. Выздоровели 48 пациентов. Умер 1 человек. Госпитализировали 7 пациентов.

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