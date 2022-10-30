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В Краснодарском крае 30 октября выявили 128 новых случаев коронавируса

Общество
30.10.2022 11:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-30-oktyabrya-vyyavili-128-novyh-sluchaev-koronavirusa
В Краснодарском крае 30 октября выявили 128 новых случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заразились COVID-19 76 женщин и 52 мужчины. Среди них 9 детей. Возраст пациентов – от 2 до 89 лет.

Больше всего новых пациентов прибавилось в Краснодаре – 35 человек. В Сочи — 14, в Новороссийске — 9, в Геленджике — 8. По 7 заразившихся — в Армавире и Динском районе. В остальных муниципалитетах менее 5.

С начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 339 тыс. 913 случаев COVID-19. Выздоровели 327 тыс. 857 человек. За последние сутки выписали 132 пациента.

Скончались 11 тыс. 91 пациент. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три человека. Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирусную инфекцию 100 пациентов. На амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус – 1 тыс. 211 человек, сообщает оперативный штаб.

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