Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом
Общество
26.10.2022 13:53
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что небольшой подъем возможен к концу осени.
«На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя, как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем», — цитирует Попову РИА «Новости».
При этом глава ведомства отметила, что для введения ограничительных мер нет оснований.
Читайте также: в Краснодарском крае 26 октября выявили 126 новых случаев COVID-19.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины