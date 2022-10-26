Роспотребнадзор предупредил о возможном подъеме заболеваемости коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что небольшой подъем возможен к концу осени.

«На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Хотя, как сезонная респираторная инфекция вполне ожидаемо, что к концу осени мы будем наблюдать некоторый подъем», — цитирует Попову РИА «Новости».

При этом глава ведомства отметила, что для введения ограничительных мер нет оснований.

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