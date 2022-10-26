В Краснодарском крае 26 октября выявили 126 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани положительные тесты на коронавирус получили 74 женщины и 52 мужчины в возрасте до 89 лет. Среди заболевших — восемь детей. Самому младшему — полгода.

В Краснодаре коронавирус выявили у 52 жителей, в Северском районе — у девяти. Восемь новых пациентов прибавилось в Абинском районе. Шесть новых случаев заболевания за сутки выявили в Сочи. В Армавире положительные тесты на COVID-19 получили пять жителей. По четыре новых случая зафиксировали в Геленджике, Апшеронском и Белоглинском районах. В Горячем Ключе — три новых пациента. По два человека заразились в Анапе, Белореченском, Динском, Кавказском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Кущевском, Славянском районах. В Новороссийске, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Ейском, Калининском, Крымском, Мостовском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Темрюкском, Тимашевском районах — по одному новому случаю.

В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 55 тыс. 111 человек. В их числе 43 тыс. 945 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 971. По данным краевого минздрава, за весь период пандемии на Кубани выздоровели 327 тыс. 188 человек. В том числе за последние сутки — 206. Летальных исходов — 11 тыс. 85.

В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются пять пациентов. Всего в Краснодарском крае подтвердили 339 тыс. 374 случая заболевания коронавирусом. В стационарах края с подозрением на коронавирус находятся 111 человек. У 109 из них диагноз лабораторно подтвержден. Амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 1 тыс. 375 человек, в том числе 992 пациента с коронавирусом — на дому. Лаборатории края провели 7 млн 473 тыс. 22 исследования, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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