В Краснодарском крае 25 октября выявили 87 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 6 тыс. 578 новых случаев COVID-19. Выздоровели 12 тыс. 912 пациентов. Скончались 84 человека. Госпитализировали 1 тыс. 576 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 87 человек — 49 женщин и 38 мужчин в возрасте до 84 лет. Выздоровели 200 пациентов. Умерли 3 человека. Госпитализировали 18 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 55. В Сочи 4 заболевших, в Кавказском и Динском районах по 3 заболевших. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 3 заболевших коронавирусом.

В ковидных госпиталях Кубани сейчас находятся 130 пациентов. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 440 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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