Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае 25 октября выявили 87 случаев заболевания коронавирусом

Общество
25.10.2022 11:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-25-oktyabrya-vyyavili-87-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 25 октября выявили 87 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 6 тыс. 578 новых случаев COVID-19. Выздоровели 12 тыс. 912 пациентов. Скончались 84 человека. Госпитализировали 1 тыс. 576 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 87 человек — 49 женщин и 38 мужчин в возрасте до 84 лет. Выздоровели 200 пациентов. Умерли 3 человека. Госпитализировали 18 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 55. В Сочи 4 заболевших, в Кавказском и Динском районах по 3 заболевших. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 3 заболевших коронавирусом.

В ковидных госпиталях Кубани сейчас находятся 130 пациентов. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 440 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 24 октября впервые с июля выявили меньше сотни новых случаев COVID-19.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
В Иркутске военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом, погибли два человека
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Жители Карасунского округа Краснодара проведут ночь на 25 октября без света и воды
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
Стала известна причина крушения Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
В сети появилось еще одно видео крушения самолета Су-34 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях