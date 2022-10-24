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В Краснодарском крае впервые с июля выявили меньше сотни новых случаев COVID-19

Общество
24.10.2022 11:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-vpervye-s-iyulya-vyyavili-menshe-sotni-novyh-sluchaev-covid-19
В Краснодарском крае впервые с июля выявили меньше сотни новых случаев COVID-19
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани зафиксировали 92 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 56 женщин и 36 мужчин в возрасте до 87 лет.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 43 человека. В Тимашевском районе за сутки заболели 10 жителей, в Приморско-Ахтарском — семь. Четыре новых случая выявили в Тбилисском районе. По три пациента прибавилось в Сочи, Армавире, Ейском, Кавказском, Калининском и Павловском районах. В Новороссийске, Динском и Ленинградском районах — по два. По одному новому случаю зафиксировали в Белоглинском, Белореченском, Красноармейском и Новопокровском районах.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 469 тыс. 554 исследования. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 54 тыс. 554 человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 339 тыс. 161 случай заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 5 тыс. 967. Выздоровели 326 тыс. 782 пациента. Летальных исходов — 11 тыс. 79.

По данным краевого минздрава, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 1 тыс. 582 человека. У 1 тыс. 173 из них диагноз лабораторно подтвержден. Продолжают лечение в стационарах 127 пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся три человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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