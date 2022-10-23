В Краснодарском крае 23 октября выявили 117 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 8 тыс. 672 новых случая COVID-19. Выздоровели 10 тыс. 578 пациентов. Скончались 88 человек. Госпитализировали 662 пациента.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 117 человек — 68 женщин и 49 мужчин в возрасте от 4 месяцев до 90 лет. Выздоровели 86 пациентов. Скончались 2 человека. Госпитализировали 13 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 45. В Каневском районе 7 заболевших, в Северском районе — 6, в Новороссийске, Армавире и Лабинском районе — по 5 заболевших. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 5 заболевших коронавирусом.

В ковидных госпиталях Кубани сейчас находится 131 пациент. Из них трое в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 554 человека, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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