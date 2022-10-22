В Краснодарском крае 22 октября выявили 204 случая коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Среди заболевших 134 женщины и 70 мужчин, в том числе 10 детей. Самому младшему пациенту 2 месяца, старшему — 91 год.

В Краснодаре выявили 73 случая, в Курганинском районе — 13, в Анапе — 10, в Новороссийске — 9. В Горячем Ключе и Ейском районе по семь заболевших, в Приморско-Ахтарском — шесть, в Абинском, Красноармейском, Павловском, Тимашевском и Сочи — по пять. В остальных муниципалитетах выявили менее пяти случаев заражения.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 338 тыс. 952 случая коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 5 тыс. 963. За все время выздоровели 326 тыс. 640 человек. Скончались 11 тыс. 75 пациентов.

В стационарах лечится 131 человек, на дому — 1 тыс. 529. В тяжелом состоянии на ИВЛ остаются три человека, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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